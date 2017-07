KRC Genk-fans slaan Irish Pub in Hasselt kort en klein

Marco Mariotti

23/07/17 - 20u05 Bron: eigen berichtgeving

© TVL.

video In het café Irish Times Pub in het centrum van Hasselt hebben enkele voetbalhooligans amok gemaakt, waardoor het café zondag noodgedwongen dicht moest blijven. De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad kon na de schermutselingen in de horecazaak acht relschoppers oppakken. Het ging om zeven supporters van KRC Genk en eentje van het Nederlands-Limburgse Fortuna Sittard.