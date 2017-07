Rooney scoort in Genk, dat wel knap gelijkspel uit brand sleept tegen Everton

Philip Kevers

22/07/17 - 18u17

© photo news.

Ruim 15.000 toeschouwers, mooi voetbal en een doelpunt aan elke kant. Genk en Everton -met Rooney in een hoofdrol- maakten er een bijzonder boeiende galamatch van. Het gelijkspel was licht gevleid voor de Engelsen omdat Genk de meeste en de beste kansen had. Het team van Stuivenberg is duidelijk klaar voor het nieuwe seizoen.

© epa. Aangename oefenpartij daar in Genk met twee ploegen die de intentie hadden om het publiek iets te tonen. Genk begon het snedigst aan de match met twee keer Trossard. Eerst knalde hij op Pickford, vervolgens mikte hij net naast. Maar Everton kwam in die openingsminuten het dichtst bij een doelpunt. Jackers maakte echter met een reflex de dichte kopbal van Rooney onschadelijk. De match ging intussen aardig op en neer. Met Genk als snedigste ploeg. Benson liet zich van zijn beste kant zien met een mooie actie vanop links. Hij bediende met een gemeten pas Trossard die in de draai meteen uithaalde richting verste paal. Maar gelukkig voor Pickford ging het leer naast. Weer kwam het antwoord van Rooney die een vrijschop vanop zo'n dertig meter nipt over knalde. Intussen naderden we wel al het half uur en kwam Genk steeds meer opzetten. Malinvskyi kreeg wat ruimte en pakte uit met een van zijn verraderlijke afstandsschoten waar Pickford heel wat moeite mee had. Benson probeerde het ook nog 's een keer. Zonder succes. Aan de overkant pakte Jackers verre pogingen van Rooney en Ramirez klemvast. En toch moest de Genkse goalie zich in die eerste helft nog gewonnen geven. Ramirez bereikte aan de tweede met een gemeten voorzet de totaal vrijstaande Rooney die Jackers nu kansloos liet. 0-1 bij de rust. © getty. © getty.