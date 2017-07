Indrukwekkend: 'Kosovaarse Messi' in loondienst van Genk toont talent met pingpongballetje

SW

18/07/17 - 15u30

© Instagram.

video

Edon Zhegrova verruilde eerder dit seizoen Sint-Truiden voor KRC Genk. De nog maar 18-jarige rechtsbuiten staat in zijn thuisland bekend als de 'Kosovaarse Messi'. Hij showt op Instagram maar al te graag zijn trucjes, zo jongleert hij met een pingpongballetje en legt het zonder problemen in de nek. Benieuwd of de jonkie komend seizoen in de Jupiler Pro League ook kan schitteren?