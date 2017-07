Genk-aanwinst: "Ik stond op en ging slapen met voetbal, nu zou ik alles opgeven om mijn zoontje te redden"

KDZ

Na een trip van meer dan 24 uur kwam Danny Vukovic gisteren aan in ons land. De nieuwe Australische doelman van Racing Genk is op zijn 32ste klaar voor een groot buitenlands avontuur. "Ik ben doodop, maar blij hier te zijn. Het is een bewogen jaar geweest."

© afp.

Vukovic - 'Vuka' voor de vrienden - overdrijft niet als hij zegt dat het een bewogen jaar is geweest. We gaan twee maanden terug in de tijd. In een felroos shirt staat hij met de armen wijd voor de Spionkop van Sydney FC. Uitzinnig van vreugde. Een penaltyreeks heeft zopas beslist over de 'Grand Final', één wedstrijd op het einde van de play-offs die beslist over het Australische kampioenschap. Daarin stopt Vukovic twee elfmeters en schenkt Sydney FC zo de derde titel uit z'n jonge geschiedenis. Enkele meters verderop trippelt een kleine roodharige rakker in zijn voetsporen, Harley Vukovic. Het bijna twee jaar oude zoontje van Danny en zijn echtgenote Kristy. Het laatste jaar heeft iedereen in Australië intens meegeleefd met het leed van de familie Vukovic.



Harley werd geboren met een bilaire atresie of galgangatresie, een zeldzame aandoening van de galwegen. Daarbij zitten de galwegen dicht of zijn ze niet voldoende gevormd en kan er te weinig gal van de lever naar de darmen om daar vetten te verteren. Harley is amper zes weken oud wanneer hij voor het eerst onder het mes moet. Zonder succes, enkel een levertransplantatie kan het leven van de baby redden. Het begin van een race tegen de klok op zoek naar een geschikte donor. Vukovic slaapt weken aan een stuk op een veldbedje in het ziekenhuis, wakend bij zijn ziek zoontje. Op dat moment komt Vukovic uit voor Melbourne Victory, maar de gezondheidstoestand van zijn zoontje weegt enorm. "Vroeger stond ik op en ging ik slapen met voetbal", vertelde Vukovic daarover. "Nu zou ik alles willen opgeven als ik Harley daarmee kan redden."In de zomer van 2016 wordt zijn contract bij Melbourne ontbonden. In onderling overleg, want dezelfde dag nog tekent hij een contract bij Sydney FC. "In Sydney kan hij de beste gezondheidszorg krijgen", zegt Vukovic. "We zijn ook dichter bij familie en vrienden, dat verlicht de taak van mijn vrouw Kristy. Nu staat ze er niet meer helemaal alleen voor als ik moet trainen of weg ben voor een wedstrijd."



Australië vertederd



Op 1 februari 2017 post Vukovic een reeks foto's van zijn zoontje en zijn vrouw in het ziekenhuis met als boodschap dat Harley met succes een nieuwe lever heeft gekregen. "Wij hebben het ultieme cadeau gekregen van een orgaandonor", schrijft hij erbij. "We zijn voor eeuwig dankbaar." Een keerpunt, familiaal én sportief.



