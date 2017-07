Genk-aanwinst Vukovic met mooi verhaal: "Zou alles opgeven om mijn zoontje te redden"

KDZ

Na een trip van meer dan 24 uur kwam Danny Vukovic gisteren aan in ons land. De nieuwe Australische doelman van Racing Genk is op zijn 32ste klaar voor een groot buitenlands avontuur. "Mathew Ryan zei: niet twijfelen, doen!"

De Jupiler Pro League is een kleurrijk figuur rijker. Danny Vukovic arriveerde gisterenmiddag op de luchthaven van Zaventem en werd daar door uw krant verwelkomd. Zwarte pet strak naar achteren en een grijs T-shirt om het gespierde lijf, een kleerkast van 'Down Under'. "Ik ben doodop. Maar ik ben enorm blij hier te zijn. Ik heb lang nagedacht over deze stap in mijn carrière, want er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Maar het advies van mijn goede vriend Mathew Ryan was duidelijk: niet twijfelen, doen! So here I am. Hier ben ik dus."