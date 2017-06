Australische doelman die gewonde zeemeeuw op veld redde dicht bij Racing Genk

Door: Kjell Doms

21/06/17 - 07u42

Vukovic haalde vorig jaar de wereldpers toen hij zich tijdens een wedstrijd ontfermde over een gewonde zeemeeuw. © rv.

Ruilt Racing Genk de ene Aussie voor de andere? Er wordt in elk geval gepraat met Danny Vukovic (31). Hij is de derde doelman van de Australische nationale ploeg. Vukovic staat in Genk hoog op het lijstje met mogelijke vervangers van Mathew Ryan. Hij is 31 en pakte vorig seizoen de titel in de A-League met zijn club Sydney FC.

Vukovic met zijn vrouw Kristy in mei van dit jaar op een bal in Sydney. © getty.

De Australiër met Servische roots is momenteel aan het werk op de Confederations Cup met Australië. Hij is na Mathew Ryan en Mitchell Langerak de derde doelman bij de Socceroos. Genk hoopte lange tijd Mathew Ryan te overtuigen in Genk te blijven na zijn uitleenbeurt, maar dat bleek ijdele hoop. Het is wel dankzij Ryan dat Genk Vukovic op het spoor kwam. De gelijkenissen tussen de twee landgenoten zijn trouwens treffend. Veel charisma, groot atletisch vermogen en een lijf vol tattoos.



Vukovic past ook perfect in het vooropgestelde profiel. Genk wil de vrij jonge kern versterken met een ervaren doelman. Hij moet er meteen staan, maar tegelijk mag hij ook de eigen jeugd op termijn niet barreren. Met Nordin Jackers (19) en Gaetan Coucke (18) hebben ze bij Genk twee beloftevolle doelmannen in de wachtkamer. In een seizoen waarin Genk alles op de competitie moet zetten, is het riskant hen voor de leeuwen te gooien. Een moeilijke evenwichtsoefening dus. Of Vukovic wat dat betreft een voltreffer wordt, is moeilijk in te schatten. Hij is recordhouder wat het aantal wedstrijden in de Australische A-League betreft, maar zijn twee buitenlandse avonturen in Turkije en Japan draaiden op een mislukking uit.



Nog een leuk weetje: Vukovic haalde vorig jaar de wereldpers toen hij zich tijdens een wedstrijd ontfermde over een gewonde zeemeeuw. De vogel werd geraakt door een bal, Vukovic vroeg de scheidsrechter het spel stil te leggen en escorteerde het beestje naar de zij