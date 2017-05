Albert Stuivenberg: "Elk nadeel, heb z'n voordeel, zei een groot voetballer ooit"

TL

31/05/17 - 23u01 Bron: Play Sports

© belga.

Racing Genk speelt volgend seizoen geen Europees voetbal. De Limburgers verloren de Europese barrage op bezoek bij KV Oostende met 3-1. Trainer Albert Stuivenberg baalde, maar was ook trots op het parcours dat zijn team heeft afgelegd.

"De angst leek wel in onze ploeg te zitten", analyseerde Genk-coach Albert Stuivenberg de partij. "We waren toch een tikkeltje minder dan Oostende en dat is jammer. We namen minder initiatief dan normaal en speelden da bal te vaak achteruit. Dat is niet onze stijl." "Het wilde vandaag gewoon niet lukken en dat kan te maken hebben met de vermoeidheid. Zij sprongen ook wel handig om met de ruimtes die vielen. Op dat vlak gaf hun ervaring misschien wel de doorslag. Wij kregen via Samatta nog een prima kans om een kwartier voor tijd weer in de wedstrijd te komen, maar die missen we dan. Van zo'n dingen hangt het af." Genk zal zich volgend seizoen dus volledig kunnen focussen op het voetbal in België. Een voordeel volgens Stuivenberg? "Elk nadeel, heb z'n voordeel, zei een groot voetballer ooit. En misschien had hij wel gelijk. We zijn nu teleurgesteld en alle kopjes hangen naar beneden in de kleedkamer. Maar toch mogen wel ook fier zijn op onze prestaties na nieuwjaar."

Buffel: "Gaven goals te makkelijk weg"

"Ik ben wel ontgoocheld, want we sluiten het seizoen toch niet echt in schoonheid af vandaag. De wedstrijd van vandaag was er misschien wel te veel aan", aldus Buffel. "Het was moeilijk voetballen voor ons en we stapelden de slordigheden op. Oostende kreeg ook niet de beste kansen, maar ze waren wél efficiënt. Daarom vind ik wel dat ze deze overwinning verdienen."



"We gaven de goals ook te makkelijk weg, zeker de derde. Toen die laatste goal viel, was bij ons het vet van de soep. Oostende was niet uitzonderlijk sterk, maar ze hadden gewoon een goed plan om ons niet in ons spel te laten komen. Deze nederlaag komt hard aan, maar we mogen niet vergeten dat we toch een knap seizoen achter de rug hebben. Enkele jaren geleden speelden we kampioen in een seizoen dat we geen Europees voetbal speelden en wie weet herhaalt de geschiedenis zich wel."



"Deze jonge groep heeft nog een mooie toekomst voor zich. Of ik daar nog een rol in zal spelen? Het klopt dat mijn contract afloopt en daar zullen we nu over moeten samenzitten. Er zijn nog enkele andere teams concreet, maar er is nog niks beslist."