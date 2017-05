KDZ

Na acht jaar speelt Thomas Buffel vanavond mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk. De 36-jarige flankaanvaller is einde contract en houdt alle opties voor de toekomst open. De Genkse fans hopen hem én het clubbestuur op een ludieke manier te overtuigen om toch nog een jaar in Genk te blijven. 'Let Buffel stay', is een online petitie opgestart door een aantal supporters. Net geen 1.000 supporters hadden de petitie gisterenavond al ondertekend.