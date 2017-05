STVV-fans gelaten: "Zo mooi gevoetbald, en nu zo mak en futloos"

Xavier Lenaers

Berustend en gelaten verlieten de zowat 500 fans van STVV zaterdagavond het plein op Staaien waar ze de finale van Play-Off 2 tegen gouwgenoot en aartsrivaal Racing Genk op groot scherm volgden. De Kanaries moesten in een kolkend stadion van KRC Genk - daar werden ze vocaal gesteund door iets meer dan 1.000 supporters die met 18 bussen naar Genk afgereisd waren - met drie doelpunten tegen nul in het zand bijten. "Hoe is het in godsnaam mogelijk", reageerde Jos Sciot (69), al meer dan 40 jaar fan van STVV en één van de 500 die de match op Staaien zagen.

"Zo'n mooi parcours in Play-Off 2 afleggen en nu zo mak als een lammetje voor de dag komen", foeterde Jos Sciot die als een van de weinigen in de blauw-gele outfit van STVV naar de match keek. "Ik ben niet alleen ontgoocheld, ik ben boos. Ik ga slecht slapen. En hoe ik morgen de dag ga doorkomen, weet ik niet." Zo voelde hij zich toen de 3-0 op de bord stond en z'n ploeg nog weinig kans maakte om de onvervalste Limburgse derby te winnen. Lees ook Herbeleef hoe Genk een maatje te groot was voor STVV in Limburgse derby

Zo mak en futloos "De nederlaag komt hard aan maar het kan gebeuren. Het hoort bij voetbal", kon hij na afloop van de Limburgse tweestrijd toch al relativeren. Lien Boonen (25) en haar vriendin Laura Petitjean (25) keken sip bij de nederlaag. "Onze jongens speelden zo mak en futloos, precies alsof ze zich op voorhand al verloren waanden", bekenden de twee soulmates en hondstrouwe fans. "We begrijpen het niet, zeker gezien de ploeg de voorbije matchen toch de pannen van het dak speelde. Maar we blijven supporter, in goeie maar ook in slechte tijden", besloten Lien en Laura.



"We hebben het altijd al moeilijk gehad tegen de vijand", liet Eric Vanmanshoven die met z'n dochter Robinne (7) Op Staaien de wedstrijd gadesloeg, horen. "We gunnen Racing niks! We zijn nog altijd niet vergeten dat Genk ons een aantal jaren terug thuis en op de laatste speeldag van het seizoen versloeg waardoor we naar tweede klasse zakten. Ook het feit dat Racing groot is geworden met geld van de mijnen ligt ons nog altijd zwaar op de maag", vulde hij aan.