Gerkens en Schrijvers zijn vrienden, maar vanavond even niet: "Genk moét winnen of hun seizoen is mislukt"

Door: Kjell Doms

27/05/17 - 16u00

Finale PO2:Genk-STVV Wie in Genk de 'Jos Vaessen Talent Academy' binnenstapt kan er niet naast kijken. In de vorm van een grote muurschildering sieren Siebe Schrijvers en Pieter Gerkens de inkom. De twee hebben veel gemeen. Ooit waren ze de verpersoonlijking van het nieuwe Genk. Maar er zijn ook verschillen. Schrijvers brak na een omweg bij Waasland-Beveren door in de Luminus Arena, Gerkens trok de deur definitief dicht en verhuisde naar STVV. Maar hun vriendschapsband bleef intact, ook al staan ze vanavond tegenover elkaar.

DE GELIJKENISSEN



Kapsones en blingbling zijn Schrijvers en Gerkens vreemd. Modelprofs, op en naast het veld. De ideale schoonzonen. "We zijn twee dezelfde karakters", zegt Gerkens. "Die nuchterheid hebben we van thuis uit meegekregen. Onze schoolresultaten kwamen altijd op de eerste plaats, dat is erin gedrild." Idem dito bij Schrijvers. "We hebben ook allebei nog verder gestudeerd, dat betekent toch dat we slimme kerels zijn, hé, Pieter. Ik heb bedrijfsbeheer gestudeerd en Pieter een cursus Spaans. Thuis hebben ze mij ook altijd afgeschermd van wat er rondom mij gebeurde. Op jonge leeftijd zwaaiden heel wat grote Europese clubs met veel geld, maar mijn ouders hebben mij altijd met de voeten op de grond gehouden."



Ook Genk speelde daarin een grote rol. "Ik was 7 toen ik bij Genk belandde, Siebe 9. De club heeft ons voor een stuk opgevoed, omdat we hier vier dagen in de week trainden na school. Binnen de Genkse jeugdopleiding wordt veel aandacht besteed aan discipline." Schrijvers: "Bij de nationale ploeg kregen wij vaak te horen dat het duidelijk was dat wij uit de Genkse jeugdacademie kwamen, gewoon door ons gedrag. Een mooier compliment voor Genk bestaat niet, denk ik."



Barbecue Gerkens en Schrijvers spelen dan niet meer in dezelfde ploeg, ze blijven mekaar regelmatig zien buiten het voetbal. "Gisteren hebben we nog gebarbecued", zegt Gerkens. "En onze vriendinnen schieten ook goed op met elkaar, die dubbeldates zijn altijd een voltreffer."



Ze hebben dit seizoen elk ook een grote stap gezet in hun ontwikkeling. "Ik ben blij met de kansen die ik bij Genk gekregen heb na Nieuwjaar", gaat Schrijvers verder. "Op één na heb ik in elke wedstrijd mijn minuten gekregen." Schrijvers heeft dan ook niets dan lof voor Stuivenberg. "De manier waarop hij een groep gevormd heeft in die korte periode is geweldig. Hij heeft alles erin geramd door veel 11 tegen 11 te spelen en dat zie je ook aan onze manier van spelen. Alles is heel helder, 'Pietje' had niet misstaan in deze groep", lacht hij. "Hij heeft volgens mij zijn plaats bij elke topclub in België."





Interesse gewekt De prestaties van Gerkens hebben veel interesse gewekt. Dat hij intussen nog niet heeft bijgetekend bij STVV voedt de speculaties. "Ik heb mijn entourage gevraagd om mij niet te storen met geïnteresseerde clubs, ik hoef het echt niet te weten op dit moment. Na het seizoen zal ik alles evalueren en dan zie ik wel dat ik doe. Maar ik ben wel ambitieus, België of het buitenland, ik wil zien hoe ver ik kan geraken in mijn carrière."



DE VERSCHILLEN De een 14 goals, de ander 14 assists. Vul voor het seizoen Schrijvers of Gerkens in bij één van die twee statistieken en je had het negen op de tien keer bij het verkeerde eind. Gerkens zit dit seizoen al aan 14 treffers, Schrijvers is de medeassistkoning met 14 assists en (maar) 8 doelpunten.



"Het gaat wel heel gemakkelijk dit seizoen", lacht Gerkens. "Nu, bij de jeugd in Genk scoorde ik ook wel vrij vlot, ik speel bij STVV aanvallender dan in mijn periode bij Genk. Daar ligt de verklaring." Schrijvers: "Voor mij is het totaal geen verrassing dat Pieter zo makkelijk scoort. Hij heeft het instinct van een spits. Bij afwerkvormen met voorzetten stond hij altijd op de juiste plaats."



Dat Schrijvers medeassistkoning is, heeft hij vooral te danken aan zijn uitleenbeurt bij Waasland-Beveren. "Daar moest ik alle hoekschoppen en vrije trappen nemen", zegt Schrijvers. "Ik heb daar nog meer aan mijn traptechniek gewerkt. Ook bij Genk neem ik regelmatig een stilstaande fase voor mijn rekening, zo dikken de assists lekker aan."





Uitleenbeurt Het hoge woord is eruit: de uitleenbeurt. In januari 2016 verhuist Siebe Schrijvers op uitleenbasis naar de Freethiel. Pieter Gerkens, die op dat moment zijn laatste contractmaanden ingaat bij Genk, verkast definitief naar STVV. "Er lag een contract voor drie seizoenen klaar, maar ik had op dat moment niet het gevoel dat ik bij Genk nog kans maakte op speelminuten. Zeker niet onder de toenmalige trainer (Peter Maes, red.). Er was heel veel concurrentie op mijn positie en ik had gewoon een nieuwe uitdaging nodig."



Voor Gerkens was een uitleenbeurt op dat moment geen optie. "Neen, ik was echt klaar met Genk. Ik had niet het gevoel dat ik ooit nog in de ploeg zou geraken. Ik heb nergens spijt van. Ik heb dit seizoen getoond dat ik een volwaardige eersteklassespeler ben. Was ik bij Genk gebleven, zat ik misschien nog steeds op de bank."



Voor Schrijvers werd de lat meteen enorm hoog gelegd, te hoog bleek achteraf. "De media maakten van mij de nieuwe Jelle Vossen. Ik was nog maar 15 op het moment dat ik in de A-kern kwam. Voor mij was het beter geweest om iets langer in de jeugdreeksen te blijven. Als 15-jarige op training tegen Kara spelen, dan spring je voor je leven. Nu heb ik meer dan 150 wedstrijden in eerste klasse gespeeld, veel ervaring voor een jongen van 20."