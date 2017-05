Rob Meppelink wordt extra assistent trainer bij Racing Genk

SW

24/05/17 - 09u56

KRC Genk breidt haar sportieve staf uit met Rob Meppelink. De Nederlander wordt assistent trainer naast Jos Daerden.

De 51 jarige Meppelink kende een korte carrière als voetballer, waarna hij aan de slag ging als trainer. Eerst bij AZ (jeugd), later bij ADO Den Haag (jeugd, assistent trainer en hoofdtrainer) en RBC Roosendaal (TD, hoofdtrainer). Hierna deed hij ervaring op in het buitenland bij Swansea City, waar hij samenwerkte met huidig bondscoach Martinez, en het Mexicaanse Chivas Guadalajara (assistent trainer). In 2014 keerde hij terug naar ADO Den Haag waar hij Technisch Manager was en later Hoofd Jeugdopleiding. Meppelink zal aansluiten bij de groep bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.