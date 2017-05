Rob Meppelink wordt extra assistent trainer bij Racing Genk

SW

De Nederlander Rob Meppelink wordt komend seizoen naast Jos Daerden assistent-trainer van zijn landgenoot Albert Stuivenberg bij Racing Genk, zo maakte de club vandaag bekend.

De 51-jarige Meppelink was eerder als coach aan de slag bij AZ (jeugd), ADO Den Haag (jeugdcoach, assistent-trainer en hoofdtrainer) en RBC Roosendaal (Technisch Directeur en hoofdtrainer). Hierna deed hij ervaring op in het buitenland bij Swansea City, waar hij samenwerkte met huidig bondscoach Roberto Martinez, en het Mexicaanse Chivas Guadalajara (assistent-trainer). In 2014 keerde hij terug naar ADO Den Haag waar hij Technisch Manager was en later hoofd van de jeugdopleiding.



"Meppelink zal aansluiten bij de groep bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. KRC Genk kijkt uit naar zijn komst en wenst Rob veel succes", klinkt het in de mededeling.



Voor de Genkenaars is het huidige seizoen nog niet afgelopen. Op zaterdag 27 mei (20u30) spelen ze de finale van play-off 2 tegen Sint-Truiden. De winnaar van dat Limburgs duel zakt op woensdag 31 mei af naar de kust, waar om 20u30 de testwedstrijd tegen KV Oostende (de nummer vier uit Play-off I) wordt gespeeld. In de Versluys Arena wordt gestreden voor een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.