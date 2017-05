Kumordzi verruilt Genk voor KV Kortrijk

Eddy Soetaert en Kjell Doms

20/05/17 - 10u47

© photo news.

Bennard Kumordzi gaat de komende twee seizoenen voor KV Kortrijk voetballen. De 32-jarige Ghanees is na vijf seizoenen einde contract in Genk, maar wil graag in België blijven voetballen. Dat heeft vooral extra-sportieve redenen. Als Kumordzi ook volgend seizoen aan de slag blijft in de Jupiler Pro League dan zal hij vijf jaar in ons land gespeeld (lees gewerkt) hebben. Vanaf dan komt hij in aanmerking om de Belgische nationaliteit aan te vragen en dat is hij ook van plan. "Vooral voor mijn dochtertjes", zei Kumordzi gisteren. "Ze zijn 9,8 en 3 en ze zijn hier opgegroeid. Het zou goed zijn mochten zij over een EU-paspoort beschikken."



De onderhandelingen met Kortrijk zijn intussen afgerond en Kumordzi zet zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen. Bij Kortrijk paste de Ghanees perfect in het vooropgestelde profiel. In het Guldensporenstadion waren ze op zoek naar een verdedigende middenvelder met ervaring in de Belgische competitie en die bij voorkeur einde contract was. Kumordzi kwam in 2012 over van Dijon en speelde in totaal 127 wedstrijden voor Genk, daarin scoorde hij 11 doelpunten. Zijn belangrijkste was ongetwijfeld de kopbalgoal waarmee hij Genk in 2013 de beker van België bezorgde tegen Cercle Brugge. Twee seizoenen geleden brak Kumordzi zijn been in een wedstrijd tegen Moeskroen. Na een lange revalidatie en door de ontbolstering van Ndidi moest hij tevreden zijn met een sporadische invalbeurt.