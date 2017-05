Houben blijft zo goed als zeker voorzitter van Racing Genk dat 25 miljoen euro winst maakt

Stijn Joris

16/05/17 - 23u15

Houben lijkt vrijwel zeker van een derde ambtstermijn bij de fusieclub © photo news.

Herbert Houben (45) blijft tot nader order voorzitter van Racing Genk. Deze avond stemde de algemene vergadering hem samen met Peter Croonen en Mathieu Cilissen in de nieuwe raad van bestuur. Dat trio beslist aan het einde van het seizoen wie de komende zes jaar voorzitter wordt. Houben lijkt daardoor vrijwel zeker van een derde ambtstermijn. De Limburgers deelden ook gunstig financieel nieuws mee: ze sluiten het seizoen af met een winst van 25 miljoen euro.

De Genk-fans zagen hun wens ingewilligd worden. Herbert Houben blijft voorzitter. In eerste instantie tot het einde van het seizoen, maar de kans lijkt bijzonder groot dat hij ook de zes komende jaren de scepter mag zwaaien in de Luminus Arena. De 48 leden van de algemene vergadering stelden dinsdagavond een nieuwe raad van bestuur samen. Negen leden hadden zich kandidaat gestemd. Zij moesten minstens 2/3de van de stemmen halen om verkozen te worden. Alleen Houben zelf, Peter Croonen en Mathieu Cilissen haalden die quota. Van de negen kandidaten haalden Jean Biesmans, Robert Ceuppens, Herman Nijs, Marc Bijnens, Luc Meers en Jan Truijen dus niet het vereiste aantal stemmen.



Houben is bijna 8 jaar voorzitter. Hij vulde de Genkse prijzenkast aan met een titel, twee bekers en een supercup. De Genk-fans hopen dan ook dat Houben ook de volgende zes jaar de lijnen mag uitzetten. Houben zelf liet dat nog enigszins in het midden.