Monaco wil Berge voor 15 miljoen euro (en zo zitten ze bij Genk weer opgescheept met huizenhoog dilemma)

Kjell Doms

11/05/17 - 05u45

© photo news.

AS Monaco wil Sander Berge (19) van Racing Genk en is bereid om 15 miljoen op tafel leggen voor de jonge Noor. Genk houdt de boot nog af, maar mag zich andermaal opmaken voor een drukke transferperiode.

Wordt Sander Berge na amper een half seizoen de nieuwste talentvolle jongeling die Genk voor grof geld verlaat. De jacht op de jonge Noor is in elk geval geopend en AS Monaco is van plan het eerste schot te lossen. De Monegasken, dinsdag nog gesneuveld in de halve finale van de Champions League, hebben 15 miljoen euro veil om Berge naar het prinsdom te halen. Dat is ons uit verschillende hoeken bevestigd. Bij Genk maken ze zich sterk dat er deze zomer niemand zal vertrekken en zijn ze naar eigen zeggen niet op de hoogte van de interesse. Maar dat de druk op Janssens en co de komende maanden zal worden opgeschroefd is duidelijk. Lees ook Monaco schakelt versnelling hoger voor Tielemans © photo news.

© photo news. Berge kwam in de winterstop over van het Noorse Valerenga en tekende een contract voor vier en een half seizoen in Genk, tot 2021. Genk betaalde een transfersom die volgens Noorse bronnen rond de 2 miljoen euro lag. Berge verteerde de stap hogerop met sprekend gemak. Zowel in de competitie als in de Europa League-wedstrijden behoorde hij steevast tot de uitblinkers. Eind maart maakte hij ook zijn debuut voor de Noorse nationale ploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Vista, techniek én loopvermogen, de jonge Noor heeft het allemaal en door zijn jonge leeftijd - amper 19 - heeft hij ook nog een enorm groeipotentieel. Het is dus niet eens zo gek dat de Europese topclubs hem nauwlettend in de gaten houden. © reuters.