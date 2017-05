Genk weigert bod van 3 miljoen voor Trossard

KDZ

10/05/17 - 06u49

© photo news.

Leandro Trossard heeft in de kwartfinale van de Europa League indruk gemaakt tegen Celta de Vigo. In die mate zelfs dat Vigo Trossard graag wil inlijven. De Spaanse middenmoter heeft een eerste bod van 3 miljoen uitgebracht op de 22-jarige flankaanvaller van Racing Genk, maar dat is door de Limburgers van tafel geveegd. Mogelijk brengen de Galiciërs deze week nog een nieuw bod uit. Vigo speelt morgen nog de return in de halve finale van de Europa League op Manchester United. Ook het Franse Nice zou bijzonder gecharmeerd zijn door de prestaties van Trossard. Na uitleenbeurten bij Lommel, Westerlo en OHL brak Trossard dit seizoen helemaal door bij Genk. In 52 wedstrijden was hij goed voor negen goals en zes assists. Trossard wil Genk niet per se verlaten, maar hoopt stiekem wel op een verbeterd contract. Hij ligt nog tot 2019 vast in de Luminus Arena.