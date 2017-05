Genk haalt jonge rechtsachter in huis

Yari Pinnewaert

9/05/17 - 17u54 Bron: krcgenk.be

Done deal! Joakim Maehle ( @AalborgBK ) signs a contract for Genk. #krcgenk #transfermarkt pic.twitter.com/5YzynTPN5J

KRC Genk heeft vandaag de transfer van Joakim Maehle aangekondigd. De Deense rechtsachter komt over van Aalborg en tekent in Limburg een contract voor drie seizoenen, met een optie op een extra jaar.

De 19-jarige Maehle maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Deense eerste klasse bij Aalborg, waar hij ook zijn opleiding genoot. In 25 wedstrijden scoorde hij één doelpunt en deelde hij vier assists uit. Maehle debuteerde eind maart voor de Deense nationale ploeg voor spelers tot twintig jaar.



"Maehle valt op door zijn groot loopvermogen en offensieve kwaliteiten", beschrijft KRC Genk de nieuwe aanwinst op zijn website. De jonge rechtsachter legde vandaag zijn medische testen af en keert nadien terug naar Denemarken, waar hij het seizoen bij Aalborg afmaakt. "Hierna zal hij zo snel mogelijk aansluiten bij de spelersgroep in Genk."



Met de komst van Maehle anticipeert KRC Genk op een nakend vertrek van Sandy Walsh, wiens contract afloopt op het einde van het seizoen.