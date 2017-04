Genk betaalt foutjes cash tegen Celta, maar leeft wel nog na belangrijke treffer Buffel (3-2)

Door: redactie

Racing Genk mag nog hopen op de halve finales van de Europa League. De Limburgers verloren dan wel met 3-2 op het veld van Celta de Vigo, maar de twee doelpunten op verplaatsing zouden wel eens van goudwaarde kunnen zijn. Het was invaller Thomas Buffel die de eindstand twintig minuten voor affluiten vastlegde.

Genk-coach Stuivenberg gaf Trossard de voorkeur op Buffel en die keuze loonde al snel. Na tien minuten schilderde de winger de bal immers knap op de knikker van Boëtius, die de 0-1 tegen het net knikte. Fantastisch begin dus voor de Genkenaars, maar dat kreeg geen vervolg. Celta had immers maar zeven minuten nodig om via Sisto en Aspas op 2-1 te klimmen en zus minuten voor rust maakte Guidetti er ook nog 3-1 van. De foutjes in de Genkse verdediging, vooral Colley ging twee keer stevig de mist in, werden genadeloos afgestraft door de enthousiaste Spanjaarden.



Genk had het ook na de pauze aanvankelijk moeilijk om te reageren. Het was Celta dat dicht bij een vierde treffer kwam, maar Ryan hield Mallo met een prima parade van een goal en Brabec verdedigde goed op Guidetti. Stuivenberg gooide Buffel in de strijd en ook die keuze van de Nederlander leverde resultaat op. Vijf minuten na zijn invalbeurt kopte de flankaanvaller de 3-2 immers in doel en daardoor veranderde de situatie toch helemaal voor de Limburgers. Met een mirakelsave op een knal van Aspas zorgde Ryan er in het slot voor dat Genk die 3-2 mee kan nemen naar de Luminus Arena. Alles ligt zo nog open voor de terugwedstrijd van volgende week.