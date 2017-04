Stuivenberg: "Iedereen zal top moeten zijn om een goed resultaat te halen"

Bewerkt door: YP

Europa League Morgenavond speelt Racing Genk op bezoek bij Celta de Vigo de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League. Trainer Albert Stuivenberg kan beschikken over een nagenoeg volledig fitte selectie en blikte vanavond op de clubwebsite vol vertrouwen vooruit op de ontmoeting.

"Celta de Vigo is een heel ervaren en lepe ploeg met specifieke kwaliteiten. Ze hebben duidelijk één topspeler (Iago Aspas, red), maar ook op het middenveld en achterin loopt kwaliteit", aldus Stuivenberg op de website van de Limburgers. "Dat is ook logisch, want anders sta je niet in de kwartfinales. Met Shakhtar Donetsk bijvoorbeeld hebben ze echt een hele goede ploeg uitgeschakeld. Dus het wordt voor ons een grote uitdaging. We zullen top moeten zijn om tot een goede prestatie te komen, maar daar hebben we wel vertrouwen in."



Toch ziet Stuivenberg niet enkel sterke punten bij de Spaanse subtopper. "Zij hebben centraal achterin niet de snelste spelers. Als team zijn ze wel in staat om enorm dominant druk naar voor te zetten, vooral hier thuis. We moeten eerst onder die druk uit zien te komen en ook het gevaar te kunnen benutten. Maar goed, dat is natuurlijk wel ons plan."



"Natuurlijk keren we het liefst terug naar huis met een doelpuntje. We spelen elke wedstrijd met de bedoeling om te scoren en geen doelpunt tegen te krijgen. Of dat lukt, zullen we zien", ging Stuivenberg verder. "Het is een groot voordeel dat iedereen fit is op dit moment, buiten de langdurig geblesseerden. We gaan met vertrouwen naar de wedstrijd, maar iedereen zal top moeten zijn om tot een goed resultaat te komen."