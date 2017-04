Ryan heeft slecht nieuws voor Genk

Kjell Doms

11/04/17 - 07u20

De toekomst van Mathew Ryan ligt nog steeds in Valencia. De Australische nummer één wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Racing Genk, maar keert in de zomer gewoon terug naar Valencia. "Voorlopig focus ik mij op mijn taak bij Racing Genk, na het seizoen keer ik terug naar Valencia en zullen we de situatie verder evalueren. Ik heb er nog een contract van vier seizoenen. Het is nog steeds mijn ambitie om daar nummer één te worden en een nieuwe stap te zetten in mijn carrière", dat zei Ryan gisteren in een voetbaltalkshow op de regionale omroep TVL. Genk maakt er geen geheim van dat het Ryan graag langer wil houden, maar dat lijkt dus uitgesloten.