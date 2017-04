Naranjo bezorgt Genk in extremis overwinning, ook Eupen zegeviert

Maarten Vanbergen

8/04/17 - 21u50

© photo news.

In Play-Off IIB hebben zowel Genk als Eupen drie punten gepakt. Eupen won makkelijk van Moeskroen met 0-2. Genk kon vijf minuten voor tijd het enige doelpunt in de wedstrijd scoren via Naranjo en blijft zo leider in groep B van Play-Off II.