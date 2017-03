Degryse: "Was je een type Berge of Pozuelo?" Stuivenberg: "Pozuelo, maar sneller"

Kjell Doms

16/03/17 - 06u00

Albert Stuivenberg vs Marc Degryse. Anderhalf uur lang pingpongde onze huisanalist met de Rotterdamse coach van Racing Genk. Over de hel van play-off 2, de twee intensieve jaren onder Louis van Gaal bij Manchester United en de overbodige wedstrijd tegen AA Gent. "Stuivenberg is een coach met een duidelijke voetbaltaal en dat bevalt me."

Ondergetekende: "Coach, leuk groepje in play-off 2? Roeselare, Moeskroen, Kortrijk, Eupen, Lokeren."

Stuivenberg: "Ja, reizen, reizen en nog eens reizen."

Marc: (lacht) "Leuke kennismaking met het Belgische format, Albert." Stuivenberg: (lacht en denkt na) "Het is apart, dat zeker."

Degryse: "Kan je begrijpen dat Vanhaezebrouck zegt dat play-off 2 de hel is."

Stuivenberg: (lacht) "Voor mij is er maar één hel en dat is de hel van het noorden."

Degryse: "Die affiches... Toch een beetje de hel hoor Albert. Maar je hebt de Europa League."

Stuivenberg: "Als we ons weten te plaatsen."

Degryse: "Kom zeg. Er is toch geen reden om aan te nemen dat je nu donderdag in de problemen zou komen."

Stuivenberg: "Neen, maar het is niet vanzelfsprekend. Daar blijf ik bij." Degryse: "Dus je neemt die wedstrijd heel ernstig?"

Stuivenberg: "Ja natuurlijk. Wij kunnen nog eens geschiedenis schrijven."



Degryse: "Wat voor type voetballer was jij?

Stuivenberg: "Een middenvelder."

Degryse: "Type Berge of type Pozuelo?

Stuivenberg: (lacht) "Pozuelo, maar iets sneller."



