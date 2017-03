RC Genk liep niets in onder Stuivenberg

Rudy Nuyens

7/03/17 - 07u31

© belga.

CEO Patrick Janssens rekende in onze zaterdagkrant voor dat RC Genk betere cijfers kan voorleggen onder Albert Stuivenberg dan onder Peter Maes. Ook de Genkse coach zelf maakte al dat onderscheid, maar in 'De Ochtend' wees Radio 1-collega Peter Vandenbempt er gisteren op dat RC Genk sinds de overname van Stuivenberg geen enkel punt goedmaakte tegenover de concurrentie. Dat had nochtans best gekund, want ook die concurrenten lieten punten liggen.



Toen Stuivenberg overnam, telde Genk een achterstand van 6 punten op Charleroi en 4 op AA Gent, mét nog 3 mogelijke bonuspunten van een inhaalmatch tegen Waasland-Beveren tegoed. Negen speeldagen verder staat Genk nog steeds op 3 punten van Charleroi en 2 punten van AA Gent. In de 9 matchen onder Stuivenberg speelde Genk 5 keer tegen een ploeg uit de kelder van het klassement en haalde het slechts 4 op 12 uit de overige duels, tegen ploegen uit de top zes. De huidige positie van RC Genk lijkt dan ook meer een gedeelde verantwoordelijkheid.