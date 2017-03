Mathew Ryan neemt zijn ex-club te grazen, maar baalt toch beetje: "Nooit blij als ik goal moet slikken"

Door: Glenn Bogaert

Een geslaagde avond voor Mathew Ryan en RC Genk want met een 2-1 zege tegen landskampioen Club Brugge blijven de Limburgers een kans(je) behouden op play-off 1. Uitblinker bij de thuisploeg was de Tanzaniaanse spits Samatta, die twee keer scoorde. Ryan himself moest zich één keer omdraaien en zo was het toch een beetje balen.

Een doelman die ietwat ontgoocheld reageert na een overwinning, we hebben het dit seizoen al gezien in Brugge. Daar ging Ludovic Butelle uit zijn dak na een late tegentreffer tegen KV Kortrijk (5-1). Zijn voorganger in Brugge Mathew Ryan kon vandaag ook niet lachen met de goal die hij moest incasseren. Amper een minuut na de 2-0 viel de 2-1, een goal van José Izquierdo. En dat zat 'RyanAir' niet lekker. Maar eerst het positieve: "Het is een speciaal gevoel om Club te verslaan, maar we moesten natuurlijk winnen om onze kansen voor play-off 1 gaaf te houden. Mechelen won vanavond ook hé? Jammer, maar het kan nog voor ons. We blijven vechten. We zullen zien wat er gebeurt volgende week. De omstandigheden waren door het veld bijzonder lastig vanavond, maar het doet deugd om te winnen."



En dan het fikse rake schot van Gouden Schoen José Izquierdo: "Ik ben natuurlijk niet blij met die goal. Ik ben nu eenmaal een doelman en die is nooit content als hij een tegentreffer moet slikken. Vooral omdat ik weet wat 'Joske' gaat doen. Meteen na die 2-0 een doelpunt incasseren, is dwaas en spijtig voor ons, maar we razen na deze zege gewoon door naar volgende week. We blijven vechten tot het bittere einde."