Staat er Vossen weer hete avond te wachten in Genk? "Het is niet leuk als fans lelijke dingen zeggen over mij en mijn familie"

Door: Glenn Bogaert

4/03/17 - 17u25

© belga.

video RC Genk-Club Brugge. Niet alleen een topper in de Jupiler Pro League, maar voor twee spelers wordt het ook een match met een speciale dimensie. Mathew Ryan en Jelle Vossen kijken als gewezen publiekslievelingen immers allebei hun ex-club in de ogen. Terwijl Ryan zich hoogstwaarschijnlijk hoofdzakelijk aan positieve reacties zal mogen verwachten, wordt het voor Jelle Vossen mogelijk weer op de tanden bijten. Bij zijn vorig twee bezoekjes aan de Luminus Arena werd hij verbaal immers keihard aangepakt door het Genkse publiek.

© photo news.

De 27-jarige spits van blauw-zwart, dit seizoen al goed voor 15 competitietreffers, reikte afgelopen week in een interview voor 'Knack' nog de hand aan de aanhang van zijn ex-club, maar of die zullen ingaan op een verzoening? Tijdens de wedstrijd in Brugge van begin november werd de scorende Vossen nog keihard beschimpt door de meegereisde fans. En wat als dat ook vanavond weer het geval is? In een filmpje op de website van Club Brugge zegt de aanvalsleider van de landskampioen er het volgende over: "Uiteraard is het niet leuk als de supporters van mijn ex-club mij uitfluiten of lelijke dingen zeggen over mij en over heel mijn familie. Tijdens de match probeer ik dat echter van mij af te zetten. Dan is het ook wel makkelijk want dan ben ik met die wedstrijd zelf bezig en dan trek ik mij daar op zich niet zo heel veel van aan." Bekijk hierboven welke vragen de nieuwsgierige fans van Club Brugge nog aan Jelle Vossen stelden.