Wouter Devynck

4/03/17 - 09u55

© rv.

Hij had wat graag opnieuw een blauw-zwart shirt aangetrokken, maar vanavond speelt Mathew Ryan (25) tégen in plaats van vóór Club Brugge. En omdat het er niet naar uitziet dat RC Genk nog play-off 1 haalt, volgden wij 'RyanAir' deze week bij een unieke terugkeer naar Brugge. "Hopelijk wordt hij geen man van de match."

Hij kan geen vijf stappen zetten of hij moet ergens wel een handdruk, een kus of een high five uitdelen. De een nog hartelijker dan de andere. Zeker als hij Michel Preud'homme tegen het lijf loopt. Een innige omhelzing volgt. Net als een terugblik over wat had kunnen zijn. "Mijn laatste seizoen was zó fantastisch. De beker gewonnen, een Europese kwartfinale. Maar zo jammer dat we het kampioenschap zo nipt misten. Die pijn komt ook altijd terug als ik erover praat." Geen betere remedie tegen pijn dan humor. "Snel, doe de deuren op slot. Zodat hij niet meer weg kan!", schreeuwt Preud'homme al grijnzend. Omdat hij Club vanavond geen punten zou doen verliezen, natuurlijk. Maar misschien ook wel omdat Preud'homme Ryan graag bij Club in doel gezien had. "Ik heb in januari echt gehoopt om naar Club te komen", mijmert Ryan. "Ze wilden me er graag opnieuw bij, maar hadden met Butelle al een goede doelman. Zolang die niet vertrok, was een terugkeer geen optie."