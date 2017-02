Stuivenberg wacht training van vandaag af voor selectie

Door: Kjell Doms

25/02/17

Albert Stuivenberg kon gisterenmiddag nog geen selectie vrijgeven voor de wedstrijd van zondag tegen Anderlecht. "Daarvoor moet ik de training van morgen (vandaag, red.) afwachten", zei de Nederlander. "Maar er is in elk geval niemand die zwaar gehavend uit de strijd met Giurgiu is gekomen." Ook de revalidatie van Susic en Dewaest verloopt voorspoedig. De aan de knie geblesseerde Susic traint opnieuw met de groep en viert maandag mogelijk zijn wederoptreden met de beloften. Dewaest, die met een scheurtje met de hamstrings sukkelt, volgt nog een individueel programma.