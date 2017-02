Maes spreekt voor het eerst sinds zijn ontslag: "Kan nog steeds niet naar Genk kijken"

Door: Kjell Doms

25/02/17 - 06u00

Eindelijk tijd voor andere dingen. Geen voetbalstadion voor Peter Maes, wel klusjes in zijn woonst. © photo news.

Bijna twee maanden lang beet Peter Maes op zijn lippen. Zijn ontslag raakte hem diep. Nu de wonden wat geheeld zijn wil Maes wél reageren op die woelige periode in de Luminus Arena. "Ik kan nog steeds geen wedstrijd van Genk bekijken."

Op een reusachtig plasmascherm aan de muur rolt Real Madrid Españyol Barcelona op. "Plots heb ik tijd voor alles wat ik jarenlang verwaarloosd heb", zegt Peter Maes. "Veel buitenlands voetbal kijken, wat rommelen in mijn huis, wat renoveren en langsgaan bij mijn ouders hier 500 meter verderop. Vroeger sprong ik daar hoogstens één keer per week binnen. Nu ga ik drie, vier keer langs. Die mensen hebben afgezien van mijn ontslag, echte Limburgers hé. Je bent nooit sant in eigen land."



Waarom heb je zolang gewacht om te reageren op je ontslag?

"Ik wilde Racing Genk niet beschadigen. Dan heb ik het niet over bepaalde individuen, maar over de club en dat zijn de supporters. Hun steun hebben wij altijd gehad."



Hoe kijk je terug op dat ontslag? Maes en Genk dat leek een 'match made in heaven'. Waar is het fout gelopen?

(denkt lang na) "Ik heb er me suf over gepiekerd. Genk trok al lang aan mijn mouw en toen de timing juist zat, was mijn opdracht ook heel duidelijk. Ik moest de kleedkamer opkuisen, opnieuw enthousiasme brengen in die club en play-off 1 halen. Niet makkelijk op een moment dat de club 15 miljoen euro verlies lijdt. Als ik dan bekijk wat wij in anderhalf jaar gepresteerd hebben, dan kan ik alleen maar zeggen dat wij in ons opzet geslaagd zijn. Play-off 1, halve finale beker, Europees voetbal, de poulefase van de Europa League, kwalificatie voor de 16de finales. En dat met een hele jonge groep en een volledig nieuwe technische staf. Verdient dat geen krediet?



