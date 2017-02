Buffel en Jackers winnen weddenschap

Door: Kjell Doms

24/02/17 - 21u41

© photo news.

Bij Racing Genk volgden alle spelers samen de loting voor de achtste finales van de Europa League. En daar hoort natuurlijk een gokje bij. Alle spelers zetten tien euro in op de ploeg waarvan zij dachten dat het hun tegenstander zou worden in de volgende ronde. Thomas Buffel en Nordin Jackers zetten in op AA Gent en mochten de pot delen. Daar hoorde natuurlijk ook een high five bij.