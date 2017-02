Astra-coach Sumudica trekt opnieuw van leer tegen scheidsrechter: "Niet normaal"

Door: redactie

24/02/17 - 06u30 Bron: Belga

© belga.

Astra Giurgiu-coach Marius Sumudica had woensdag al kritiek op de aanstelling van Serdar Gözübüyük en na de wedstrijd van tegen Genk was de Nederlandse scheidsrechter opnieuw de gebeten hond, en al zeker nadat hij de Roemeense coach in de slotfase nog naar de tribune had gestuurd.