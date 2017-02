Verboden te verliezen

Kjell Doms

18/02/17 - 09u59

© BELGA.

Het vermoeiende tripje naar het Oostblok is nog niet verteerd of de Carolo's staan al voor de deur. Wipt Genk opnieuw de top zes binnen, of duwt Charleroi de Limburgers definitief uit de race voor play-off 1? "Het wordt alweer pittig en dat vind ik leuk", zegt Albert Stuivenberg.

De zenuwen zullen zondagavond strak gespannen staan in de Luminus Arena. Elke uitschuiver kan nu fataal zijn voor Racing Genk, zeker tegen een rechtstreekse concurrent zoals Charleroi. "Het is een pittig programma, maar dat was het al vanaf januari hoor", zei Albert Stuivenberg gisteren op de luchthaven van Boekarest. "Er zijn maar weinig ploegen die in hetzelfde schuitje zitten als wij en al zoveel wedstrijden hebben gespeeld. Onze manier van spelen kost ook enorm veel energie omdat we tegen iedereen het spel willen maken. In de eerste wedstrijden beloonden we onszelf te weinig door onze kansen niet af te maken. Die efficiëntie is de laatste tijd wel een stuk beter. Ik kan mijn groep alleen maar complimenten geven."



Tot nog toe gaat de jonge Genkse groep ook goed om met de druk die alsmaar toeneemt. Elke kans kan de laatste zijn. "Maar ik heb niet het gevoel dat ik mijn jongens moet afschermen van druk die van buitenaf wordt gecreëerd. Wij moeten bezig zijn met datgene waar we invloed op hebben. Dat is ons spel en de manier waarop we elke wedstrijd voorbereiden. Ik verspil mijn energie niet aan externe factoren." Lees ook De Condé: "Stuivenberg is waar Genk voor staat"

Replay Genk-KVM: Malinwa vangt ook bot bij Evocatiecommissie



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!