De Condé: "Stuivenberg is waar Genk voor staat"

Kjell Doms

15/02/17 - 05u30

© photo news.

Een zenuwslopende wintermercato zorgde ervoor dat Dimitri de Condé in één maand weer een paar jaar ouder werd. In Roemenië kan de Genkse TD even op adem komen. Tijd voor een babbel over het recente verleden én de toekomst van Racing Genk. "Stuivenberg is waar Genk voor staat."

De Condé over...

Dimitri De Condé voor de Europese verplaatsing richting Roemenië © belga.

De wintermercato

Dimitri de Condé kan weer lachen, maar de wintermercato heeft zijn tol geëist bij de Genkse TD. "Het was de zwaarste transferperiode tot nu toe", grijnst hij. Met Ndidi en Bailey speelde Racing Genk twee jonge sterkhouders kwijt, een klap voor de ambitieuze Limburgers. "Maar het was niet alleen dat. Het begon met Ndidi, Karelis raakte geblesseerd, Buffel viel op een ongelukkige wijze weg, Bizot sloeg zijn enkel om, Samatta kreeg last van de rug en plots gaf ook Bailey aan dat hij wilde vertrekken." Vooral dat laatste was iets waar ze in Genk geen rekening mee hielden. Nu toch nog niet. Komende zomer, langs de grote poort. Maar niet in de winter langs een achterpoortje.



Albert Stuivenberg

Albert Stuivenberg is vandaag anderhalve maand aan de slag als coach van Racing Genk. Dimitri de Condé is tevreden met het geleverde werk van de Rotterdammer. "De resultaten zijn goed, dat is een eerste punt. Maar de dingen waar wij belang aan hechten en die in onze gesprekken vooraf naar voren zijn gekomen, zie ik ook terug op het veld. We creëren veel kansen, we hebben veel balbezit en we hebben de intentie om tegen iedereen dominant voetbal te brengen." Stuivenberg werkte in het verleden voor de Nederlandse bond en twee jaar onder Van Gaal bij Manchester United. En dat merk je, vindt De Condé. "Stuivenberg is enorm veeleisend, voor iedereen binnen de club. Hij zet iedereen op scherp."



De Condé heeft het verder nog over de play-off 1 amibities en de verre Europese verplaatsing naar Roemenië. Op welke gebied de technisch directeur van Racing Genk de kentering wil zien, leest u op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor slechts 1 euro.