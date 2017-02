Genk wellicht zonder Buffel en Susic naar Roemenië

Door: redactie

14/02/17 - 10u05

Tino-Sven Susic (links) en Thomas Buffel. © belga.

Racing Genk traint deze voormiddag nog één keer in de Luminus Arena en vertrekt nadien vanuit Maastricht naar Roemenië. De Limburgers vliegen op Boekarest, donderdag spelen ze in de 1/16de finales van de Europa League tegen Astra Giurgiu. Een stad op zo'n 60 kilometer van de Roemeense hoofdstad. De kans is groot dat Thomas Buffel vanmiddag niet op dat vliegtuig stapt, hij zit wellicht niet in de selectie. Buffel zat afgelopen vrijdag ook al in de tribune voor de derby tegen Sint-Truiden. Hij blijft waarschijnlijk in België om hier verder te werken aan zijn conditie, komende zondag tegen Charleroi zou hij opnieuw inzetbaar moeten zijn.



Ook Tino-Sven Susic blijft meer dan waarschijnlijk in Genk achter. De Bosnische Belg speelde gisteren met de beloften op het veld van AA Gent en blesseerde zich in die partij aan de knie. In een duel met Birger Verstraete overstrekte hij zijn linkerknie, de komende dagen moet blijken hoe ernstig die blessure is. Verder is José Naranjo niet speelgerechtigd in de Europa League omdat hij dit seizoen al in die competitie uitkwam voor zijn vorige club, Celta de Vigo. De spits speelde gisteren met de beloften, net als Nastic, Seigers, Janssens en Coucke.