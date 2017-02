Bailey doet stevige belofte: Jamaicaan wil niemand minder dan Usain Bolt naar Leverkusen halen

Door: redactie

9/02/17 - 16u58

Leon Bailey maakt nu het mooie weer in de BayArena. © photo news.

KRC Genk heeft misschien wel een unieke kans gemist om een absolute wereldster naar de Luminus Arena te halen. 'Belofte van het Jaar' Leon Bailey, die de Limburgers deze winter verliet voor Bayer Leverkusen, heeft bij zijn voorstelling in Duitsland immers beloofd dat hij zal proberen om zijn landgenoot Usain Bolt naar de BayArena te halen.

"Ik ken Bolt erg goed", maakte Bailey, die Leverkusen zo'n 14 miljoen kostte, meteen indruk op de Duitse journalisten. "Hij is een leuke kerel, een goede vriend. Maar of ik hem zou kunnen overtuigen om met ons te trainen? Dat denk ik niet. Ik wil hem wel eens uitnodigen om naar de BayArena te komen. Hij vertoeft regelmatig in Duitsland en het zou leuk zijn als hij eens een match van ons zou komen bijwonen."



Dat Usain Bolt een fervent voetbalfan is, zou Bailey misschien wel kunnen helpen. De Jamaicaanse sprintlegende is een superfan van Manchester United en de 30-jarige Jamaicaan krijgt binnenkort zelfs de kans om mee te trainen met de A-kern van Borussia Dortmund. En 'Thunderbolt' mag nu dus ook een uitnodiging van Leon Bailey verwachten.