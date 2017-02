Thomas Buffel deelt rouwkaartje en bedankt voor de steun

Door: redactie

9/02/17 - 11u50

© Instagram.

Voetballer Thomas Buffel heeft via Instagram iedereen bedankt voor de steunbetuigingen na de dood van zijn vrouw Stephanie. Ze overleed eind januari aan de gevolgen van darmkanker.

"Ik zou graag iedereen namens de familie en mezelf willen bedanken voor de vele steunbetuigingen. Kaartjes, tekeningen, bloemen en supporters-acties... Mooi", aldus Thomas Buffel op Instagram. Hij deelde ook foto's van het rouwkaartje dat ontworpen werd voor de begrafenis. Daarop staat onder meer een kort gedicht: 'She made broken look beautiful and strong look invincible. She walked with the universe on her shoulders and made it look like a pair of wings.' Buffel deelde daarna ook nog eens de trouwfoto van Stephanie, met een enkel hartje erbij.



Stefanie verloor eind januari de strijd tegen darmkanker. Buffel trouwde afgelopen zomer nog met haar, en samen hadden ze twee zoontjes: tweeling Fausto en Maceo. De aanvoerder verscheen deze week op eigen vraag weer op het veld bij Racing Genk voor de inhaalmatch tegen Waasland-Beveren. Coach Stuivenberg liet hem echter de hele match op de bank zitten.