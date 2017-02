Freethiel eert Stephanie Buffel

MVS/KDZ

Kippenvelmoment op de Beverse Freethiel vanavond. In minuut 19 werd immers Stephanie, de pas overleden vrouw van Genk-speler Thomas Buffel, geëerd. Een luid applaus weerklonk op alle banken. Voor Buffel zelf -rugnummer 19- was het de eerste keer sinds hij afscheid moest nemen van z'n geliefde dat hij weer in de Genkse wedstrijdkern zat. Coach Stuivenberg liet hem niet invallen. Genk kwam niet verder dan 0-0 zodat het in de race om Play-Off 1 nalaat de kloof met nummer zes Charleroi te dichten.