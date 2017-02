Vrienden van Thomas Buffel delen in immens verdriet: "Dit is het laatste dat ik voor hem kan doen"

Door: Glenn Bogaert

2/02/17 - 20u15 Bron: VTM Stadion

© VTM Stadion.

In het West-Vlaamse Beernem werd vandaag op emotionele wijze afscheid genomen van de vrouw van Thomas Buffel. Stephanie De Buysser overleed aan de gevolgen van darmkanker en haar begrafenis lokte heel wat (bekend) volk naar de plechtigheid. Zo waren onder anderen Philippe Clement, Peter Van Petegem en Yves Vanderhaeghe op de afspraak en zij reageerden ook voor de camera van VTM.

T2 van Club Brugge Clement is een van de (voetbal)vrienden van de kapitein van RC Genk: "Ik heb met Thomas een aantal jaren in de nationale ploeg gespeeld en zo heb ik Stephanie ook leren kennen. Dit zijn gewoon dingen die het voetbal serieus overstijgen." Ook ex-wielrenner Peter Van Petegem kent Thomas Buffel erg goed en ontbrak niet tijdens het afscheid aan de echtgenote van de 35-jarige flankspeler. "We kennen elkaar al een jaar of 20. Ik heb hem heel lang gevolgd en hij is een heel goeie vriend van mij." Tot slot reageerde ook trainer van KV Oostende Yves Vanderhaeghe erg ingetogen: "We hebben samen Nieuwjaars gevierd en zijn samen op reis geweest. Dit is het laatste dat ik kan doen voor Thomas. Ik kende Stephanie als iemand die altijd heel vrolijk was, heel sociaal. Ze was ook altijd een steun voor Thomas."