Emotioneel afscheid van Stephanie Buffel: "Je was te moe geworden om nog een sms te kunnen schrijven"

Siebe De Voogt

2/02/17 - 12u00

© photo news.

video In Beernem is afscheid genomen van Stephanie De Buysser (39). De echtgenote van KRC Genk-kapitein Thomas Buffel verloor vorige week de strijd tegen darmkanker. Een duizendtal mensen zijn naar de Heilige Maria Moeder Godskerk afgezakt.

Zeventien jaar lang kreeg ik voor iedere wedstrijd een lief aanmoedigingsberichtje. Telkens anders. Bij aanvang van mijn laatste wedstrijd zat ik nog te staren naar mijn gsm, maar het berichtje kwam niet. Toen wist ik dat ik afscheid zou moeten nemen van mijn grote steun en toeverlaat. Thomas Buffel © photo news.

De kerk was tot de nok gevuld. De spelers van KRC Genk kwamen even voor 10 uur in stoet de kerk binnengestapt om hun aanvoerder een hart onder de riem te steken. Een halfuurtje later kwam de familie van Stephanie aan, met op kop Thomas Buffel die hand in hand met z'n twee zoontjes op de tonen van Coldplay binnenstapte. Ook veel voetbalvrienden van Buffel zijn aanwezig. Onder hen Georges Leekens, Hans Cornelis, Philippe Clement en Yves Vanderhaeghe.



Thomas Buffel nam tijdens de dienst ook zelf het woord. "Liefste, waar is plotseling al die tijd gebleven? Zeventien jaar zijn voorbij gevlogen. Ik herinner me nog onze eerste aanblik. Je staarde en bloosde. We hebben nooit meer losgelaten."



En dan kwam het meest pakkende moment. "Zeventien jaar lang kreeg ik voor iedere wedstrijd een lief aanmoedigingsberichtje. Telkens anders. Bij aanvang van mijn laatste wedstrijd zat ik nog te staren naar mijn gsm, maar het berichtje kwam niet. Toen wist ik dat ik afscheid zou moeten nemen van mijn grote steun en toeverlaat. Je was te moe geworden om nog een sms kunnen te schrijven."