Pakkend eerbetoon aan Stephanie Buffel (39) die vandaag begraven wordt

Siebe De Voogt

2/02/17 - 07u11

© Photonews.

video In de Heilige Maria Moeder Godskerk in Beernem, bij Brugge, wordt vandaag afscheid genomen van Stephanie Buffel (39).

© photo news.

De uitvaart, die om 10.30 uur begint, is samengesteld uit persoonlijke getuigenissen en muziek die door de familie werd gekozen. In de kerk in Stephanies geboortedorp zal een projectiescherm staan waarop foto's getoond worden. Buiten komt er geen groot scherm, wel een geluidsinstallatie.



De Brugse bloemist Frederiek Van Pamel heeft op z'n Facebookpagina een pakkend eerbetoon geplaatst voor de overleden echtgenote van KRC Genk-kapitein Thomas Buffel. Het compilatiefilmpje met beelden van de trouw van het koppel werd al bijna 80.000 keer bekeken. "Dat huwelijk was een sprookje", vertelt de bloemist.



"Ik heb het volledige concept zelf georganiseerd en was als één van de enigen op de hoogte. De gasten dachten immers dat ze enkel voor een doopfeest kwamen. Sinds het huwelijk raakte ik bevriend met Thomas. Met het filmpje willen wij Stephanie herdenken, maar ook medemensen raken. De boodschap is: 'Het leven kan kort zijn, grijp je kans.'"