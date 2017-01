Thomas Buffel neemt afscheid van zijn vrouw Stephanie: "Liefste prinses, we zagen je zo graag"

Door: redactie

26/01/17 - 11u34

Het gezin Buffel tijdens hun trouw afgelopen zomer © photo_news.

Mama Stephanie en haar zoontjes, tweeling Maceo en Fausto © photo_news.

Thomas Buffel heeft de voorbije nacht afscheid moeten nemen van zijn echtgenote Stephanie. De 39-jarige vrouw van de gewezen Rode Duivel en aanvoerder van Racing Genk verloor de strijd tegen darmkanker. Buffel, die de Genkse winterstage aan zich liet voorbijgaan om bij zijn vrouw te zijn en al weken niet meer in actie komt, postte op sociaalnetwerksite een pakkende afscheidsboodschap, waarin hij zijn eeuwige liefde toont voor Stephanie.



"Onze liefste prinses heeft ons deze nacht verlaten", schrijft Buffel. "Er zijn geen woorden voor. Ze heeft nog tot het einde gevochten, zonder ooit te klagen en ze was zelfs nog altijd bezorgd om een ander. We zagen haar zo graag. Ze heeft ons allen geïnspireerd, en het is nu aan ons om haar positiviteit verder uit te dragen."