Stuivenberg na de Genkse stage: "Klik met de groep is er"

Door: Kjell Doms

13/01/17 - 14u45

© photo news.

Voor Racing Genk zit de winterstage erop. Voor de terugvlucht deze avond maakte nieuwe coach Albert Stuivenberg nog een round-up van zijn eerste werkweek. De Nederlander legde meteen zijn accenten. Veel meetings, veel gesprekken en wedstrijdgerichte trainingen. "De eerste stappen zijn gezet", blikt Stuivenberg tevreden terug.

"Voor mij was dit een prima oefenkamp", zegt Albert Stuivenberg. "Als nieuwe coach moet je toch altijd even afwachten of er een klik is met de groep en die is er. Ik voel heel veel betrokkenheid bij de spelers en dat geeft mij een goed gevoel. Ze weten waar we naartoe willen en de eerste stappen zijn gezet."



Brave groep

Pressing en initiatief nemen zijn twee elementen waar Stuivenberg in Spanje heel erg de nadruk op legde. Daarin wil hij zijn groep nog stappen zien zetten. "Ik heb gemerkt dat dit een hele brave groep is. Dat is prima om mee te werken, maar ze moeten ook kwaliteit van mekaar durven eisen. Ze moeten durven coachen en ook durven te corrigeren. Op training was dat er al, nu wil ik dat ook in de wedstrijden zien. Tijdens de wedstrijd is de beïnvloeding van de coach langs de zijlijn heel erg beperkt, dus er zullen jongens moeten opstaan. Het liefst in de as van het veld."