In mei nog in tranen van het veld, vandaag viert speler van Genk na 9 (!) maanden zijn comeback met goal

Door: Glenn Bogaert

11/01/17 - 20u04

© photo news.

RC Genk heeft zijn eerste oefenpot onder de nieuwe Nederlandse coach Albert Stuivenberg gewonnen. Op stage in het Spaanse San Petro del Pinatar ging het Duitse Darmstadt, de rode lantaarn in de Bundesliga, met 1-0 voor de bijl. Op zich niet zo bijzonder horen u denken, ware het niet dat het enige doelpunt gemaakt werd door ene Ruslan Malinovsky.

© photo news.

En dat is wel degelijk opmerkelijk want de 23-jarige Oekraïner stond al sinds mei van vorig seizoen aan de kant met een zware knieblessure. De jonge smaakmaker van de Limburgers blesseerde zich toen in de play-off 1-match in en tegen Club Brugge (3-1). Malinovski ging toen in tranen van het veld in Jan Breydel. Maar zie, hij is dus helemaal terug en scoorde vanavond met een vrije trap na het halfuur.



Dubbel debuut

Op het einde van de oefenpot mocht trouwens ook José Naranjo opdraven, dat is de nieuwe Spaanse spits van RC Genk. Ook die andere, veelbelovende, nieuwkomer Sander Berge (18) debuteerde in het shirt van blauw-wit. De Noorse middenvelder moet in de Luminus Arena de naar het Engelse Leicester City vertrokken Wilfred Ndidi doen vergeten.