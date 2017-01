De Condé over nieuwkomer Naranjo: "Zo'n transfer was vroeger ondenkbaar"

Door: Kjell Doms

Racing Genk heeft José Naranjo deze ochtend officieel voorgesteld. De 22-jarige Spanjaard moet de vervanger van de geblesseerde Nikolaos Karelis worden en tekende gisteren een contract voor 3,5 seizoenen. Technisch directeur Dimitri de Condé legt uit waarom Naranjo perfect in de Genkse plannen past.

"Na het jammerlijke uitvallen van Nikos Karelis zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe spits en zijn we uitgekomen bij een jongen die we eigenlijk al sinds vorig jaar op de radar hadden", zegt de Condé. "Alleen zat de timing op dat moment niet juist omdat bij ons alle posities ingevuld waren."

Concurrentie bij Celta Naranjo speelde een sterk seizoen in de Spaanse tweede klasse bij Gimnastic de Tarragona en tekende nadien een contract voor vijf seizoenen bij Celta Vigo. Door de felle concurrentie van onder meer Iago Aspas kwam hij daar niet aan de bak. "In de gesprekken die ik met hem heb gevoerd merkte ik heel veel honger en dat is voor mij belangrijk. Zijn grootste kwaliteiten zijn zijn snelheid, zijn doelgerichtheid en zijn polyvalentie."

Na Pozuelo haalt Genk dus opnieuw een Spanjaard die bij zijn club op een zijspoor was geraakt. "De Spaanse competitie trekt mij enorm aan", zegt de Condé. "Vroeger was het voor ons ondenkbaar om iemand weg te halen uit de Spaanse competitie, maar ik merk dat het verhaal van Alejandro Pozuelo toch bij velen de ogen heeft geopend. Bovendien is het ook zo dat wij met onze wedstrijden tegen Bilbao veel indruk hebben gemaakt. Ze weten in Spanje ook welke talenten bij ons zijn opgegroeid en doorgebroken. Wij hebben wel wat aanzien in Spanje en dat zorgt ervoor dat jongens sneller naar ons willen komen. Dat heeft er allemaal voor gezorgd dat de transfer van Naranjo in een stroomversnelling is geraakt. Het woord is nu aan hem."