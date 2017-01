Janssens blikt terug op ontslag van Maes: "We waren geen team naast het veld"

Kjell Doms

Het onbegrip over het ontslag van Peter Maes was groot. De vraagtekens bij de aanstelling van Albert Stuivenberg zo mogelijk nog groter. Op winterstage in Spanje legt algemeen directeur Patrick Janssens uit waarom Maes moest gaan en Stuivenberg zijn ideale opvolger is. "Stuivenberg de Wenger van Genk? Daar teken ik meteen voor."

De publieke opinie reageerde verrast op het ontslag van Maes. Maar voor jullie was het vertrek van Maes onvermijdbaar?

Janssens: "Om het ontslag van Peter Maes te vermijden hadden wij naast het veld een veel sterker team moeten vormen. Als de resultaten niet goed zijn kan een trainer enkel overleven wanneer je als team sterk aan mekaar hangt en dat was niet het geval."



Waren de resultaten dan zo slecht? Genk plaatste zich als groepswinnaar voor de volgende ronde van de EL, zit in de halve finale van de beker, staat virtueel op drie punten van play-off 1 én speelde meer wedstrijden dan gelijk welke Europese ploeg.

"Wij vonden dat het niet goed genoeg ging. En ik denk dat onze voorzitter het goed verwoord heeft: 'we konden niet wachten op het moment dat iedereen zou zeggen waarom hebben jullie zolang gewacht om de trainer te ontslaan?' Als je in een managementfunctie zit moet je een beslissing niet uitstellen tot de hele wereld schreeuwt dat je ze moet nemen. Dan heb je geen management nodig. Dan blijf je beter langs de zijlijn staan of word je analist."



Heb je spijt van zijn aanstelling?

"Neen want we zijn in dat anderhalf jaar zeker gegroeid. Sportief staan we verder dan waar we stonden toen Peter begon en ook de band met de supporters is hersteld. Het is geen verloren periode geweest, maar niet alles liep goed. (denkt na) Als je geïsoleerd werkt lukt het niet. Dat was ons probleem, we werkten naast mekaar en niet met mekaar. Wat mij wel stoort is dat er een bepaalde perceptie is gecreëerd. Dat er continu spanningen waren bijvoorbeeld of dat ik mij wilde bemoeien met het sportieve. Dat staat haaks op de werkelijkheid."



Had je het gevoel dat het op was tussen Maes en de groep?

"Met een aantal spelers was dat het zeker het geval, ja. Maar we hebben geen referendum gehouden over het al dan niet aanblijven van de coach."



'Hij is te hard voor onze jongeren', hoorde je vaak. Maar zijn spelers zoals Ndidi, Bailey of Heynen geen betere voetballers geworden onder Maes?

"Die evaluatie maak ik niet publiek. Voor elke speler waarvan jij zegt dat die beter is geworden, kan iemand anders een speler opnoemen die zich niet genoeg heeft ontwikkeld. Ik wil hier geen welles-nietes spelletje van maken, maar het is wel een onderwerp waarover ik met Peter proberen te praten heb."



