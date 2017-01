Wie is Albert Stuivenberg? "Ik ben geen clubhopper"

Door: Kjell Doms

9/01/17 - 05u30

Maak kennis met Albert Stuivenberg (46). In alle opzichten is de nieuwe trainer van Genk een atypische coach in België. Hij heeft geen verleden als prof - dat maakte de val uit een stapelbed op jonge leeftijd onmogelijk - én hij was nooit eerder hoofdtrainer. Maar kom de Rotterdammer niet vertellen dat hij geen ervaring heeft. "Vooroordelen horen bij het voetbal, maar wat moet ik ermee?"

Doorbreken bij Feyenoord. Zoals elk jochie uit Rotterdam was dat de droom van de jonge Albert Stuivenberg. Hij doorliep alle jeugdreeksen op Varkenoord... "Maar een val uit een stapelbed op mijn 12de maakte een profcarrière onmogelijk. Als gevolg van die val onderging ik op mijn 16de een zware knieoperatie en dat was het einde."



Maak je in je hoofd dan meteen de klik om alles op een trainerscarrière te zetten?



"Na die operatie heb ik nog een jaar bij Feyenoord gespeeld, maar ik voelde wel dat ik zekerheid moest inbouwen. Ik heb een opleiding tot sportleraar gevolgd en mijn trainersdiploma behaald. Een half jaar later werd ik definitief afgekeurd voor betaald voetbal. Voor mij was dat een grote ramp, het spel spelen is het mooiste wat er is. Zeker als je getalenteerd bent. Maar de ambitie om de top te bereiken heb ik meegenomen in mijn verhaal als coach."



Toch zet u nu pas voor het eerst de stap naar hoofdcoach, is dat een bewuste keuze?



"Dat is het eigenlijk wel, ja. Ik wilde voor mezelf eerst zoveel mogelijk ervaring opdoen. Dat heb ik gedaan als jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij Feyenoord, ook een jaar bij RWDM onder Ariël Jacobs. Ik heb in de Emiraten gewerkt met Sef Vergoossen, ik was coach van de U16 en U17 van Nederland en ook van Jong Oranje. De ambitie om hoofdcoach te worden was er altijd, maar ik wilde nog een tussenstap maken door met een echte topcoach samen te werken. Die kans kreeg ik toen van Gaal mij als assistent wilde bij Manchester United."



Hoe was dat, werken onder van Gaal met de vedetten bij United?



"Dat waren twee boeiende, maar heel intensieve jaren. Ik was verantwoordelijk voor de veldtrainingen."



Dat u geen ervaring hebt klopt dus niet.



"Ik heb een andere soort ervaring dan spelers die na hun profcarrière trainer worden. Hoeveel ervaring hebben sommige trainers wanneer ze hun eerste kans krijgen? Het risico dat een club neemt door een coach met weinig ervaring aan te stellen is bij iemand anders veel groter dan bij mij."



