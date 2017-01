Berge voorgesteld bij KRC Genk: "Ik had net zo goed basketballer kunnen worden"

Kjell Doms

Racing Genk stelde gisteren zijn eerste winteraanwinst voor. De 18-jarige Noor Sander Berge tekende een contract voor 4,5 seizoenen en moet op termijn de vervanger van Ndidi worden. "Op dit moment is Genk de beste stap in mijn carrière."

Voetbal of basketbal. Het was de moeilijke keuze die Sander Berge een paar jaar geleden moest maken. De 18-jarige Noorse aanwinst van Racing Genk koos voor het voetbal. "Anders was ik misschien nu aan de slag in de College-basketbalcompetitie in Amerika", vertelt Berge. "Mijn broer heeft vier jaar voor een universiteit in Chicago gespeeld. En mijn beide ouders zijn international geweest voor Noorwegen in het basketbal."



Maar van zijn keuze voor het voetbal heeft Berge in elk geval geen spijt. Twee maanden geleden werd hij nog verkozen tot Noors belofte van het jaar. Hij moet in de Luminus Arena de vervanger van Ndidi worden. Een zware last op de brede maar nog frêle schouders van de 1m90 grote Noor.



"Ik heb hem eigenlijk niet zo vaak zien spelen, maar ik weet dat de balrecuperatie zijn grootste kwaliteit was. Ik moet het ook hebben van mijn inspeelpas. Mijn kwaliteiten liggen meer in de opbouw dan in de recuperatie." Berge worstelde de eerste dagen op stage met het tempo, maar dat de jongen talent heeft, werd snel duidelijk. "Als ik rustig de tijd krijg om mij aan te passen, weet ik dat ik mijn stempel wel kan drukken op deze ploeg."



Vorige zomer was er ook concrete interesse van Everton voor Berge, maar Valerenga wilde toen niet meewerken aan een transfer. "Het bod was niet hoog genoeg, daarom wilden ze me niet laten gaan. Maar achteraf bekeken denk dat dit de juiste stap is in mijn carrière. Ik zie Racing Genk als een opstap naar een grotere competitie."