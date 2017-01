Geen tijd te verliezen en dat beseft Albert Stuivenberg (en hij schuift nieuwkomer direct opvallende rol toe)

Kjell Doms

Racing Genk werkte deze voormiddag de eerste van twee trainingen af in de Pinatar Arena. Nieuwe coach Albert Stuivenberg liet de opwarming aan fysiektrainer Peter Catteeuw over en hield alles nauwlettend in de gaten. Nadien volgden enkele korte en explosieve oefeningen op balbezit. De training werd afgesloten met vijf keer acht minuten elf tegen elf. Daarbij legde Stuivenberg het spel regelmatig stil om te corrigeren. De Nederlander hamert op een hoge pressing en vraagt zijn centraal duo achterin voor een snelle diepgang te kiezen. Stuivenberg wil zijn accenten in het team slijpen en beseft dat hij daarvoor geen tijd te verliezen heeft. Woensdag oefent Genk tegen het Duitse Darmstadt, vrijdag keert de selectie terug naar België en volgende week dinsdag werken de Limburgers in Oostende de heenwedstrijd van de halve finale van de beker af.



Opvallend: nieuwkomer Sander Berge werd op het middenveld gekoppeld aan Ruslan Malinovskyi en Alejandro Pozuelo. In die driehoek was geen plaats voor Tino-Sven Susic. De jonge Noor van 1m90 maakte alvast een goede indruk en ook Leon Bailey toonde gretigheid. Om 16u30 begint Genk aan zijn tweede training van de dag.