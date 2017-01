Buffel haakt af om privéredenen

Kjell Doms

Racing Genk vertrok gisteren naar Spanje. Om 15u vlogen de Limburgers vanuit Deurne richting Murcia. Nadien reisden ze door naar San Pedro del Pinatar, waar ze tot vrijdag hun tenten opslaan. De Spanjaard Alejandro Pozuelo kwam niet heen en weer naar België. Hij voegde zich ter plekke bij zijn ploegmaats. Kapitein Thomas Buffel vloog niet mee naar Spanje. Hij bleef thuis omwille van privéredenen. Het is nog niet duidelijk of hij zich later bij de groep aansluit. Genk traint vandaag voor het eerst op Spaanse bodem. Woensdag staat er een oefenpot op het programma tegen Darmstadt, de rode lantaarn van de Bundesliga. Nikolaos Karelis is intussen aan zijn revalidatie begonnen. Hij werd gisteren via sociale media opgemerkt in de praktijk van Lieven Maesschalck.