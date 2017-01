RC Genk ontslaat ook Rudi Cossey en Erwin Lemmens, Jos Daerden nieuwe assistent

Kjell Doms en Rudy Nuyens

In de nasleep van het ontslag van Peter Maes heeft RC Genk ook assistent-trainer Rudi Cossey en keeperstrainer Erwin Lemmens aan de deur gezet. Jos Daerden keert dan weer terug naar de oude stal.

Cossey en Lemmens kregen een telefoontje van algemeen directeur Patrick Janssens, met de melding dat ze niet meer moesten komen. Naar verluidt werd een 'verschil in visie' met de nieuwe Nederlandse coach Albert Stuivenberg aangehaald om het ontslag te verantwoorden, maar allicht ligt het feit dat Cossey en Lemmens tot de clan van Peter Maes gerekend werden aan de basis van de beëindiging van de samenwerking. RC Genk vertrekt vrijdag op oefenstage naar het Spaanse San Pedro del Pinatar.



Jos Daerden

Voor de functie van assistent-trainer heeft Genk dan alweer oude bekende Jos Daerden aangeworven. Dat meldt Belga. De vader van Koen was eerder al van 2001 tot 2004 aan de slag bij de Genkenaars. Zijn laatste opdracht was die van assistent-coach van Frank Vercauteren bij het Russische Samara, waar hij afgelopen zomer zijn contract niet verlengde. Wie voortaan de doelmannen gaat trainen, is dan weer nog niet geweten.