RC Genk ontslaat ook Cossey en Lemmens, Jos Daerden nieuwe assistent

Kjell Doms en Rudy Nuyens

4/01/17 - 16u55

Jos Daerden. © belga.

In de nasleep van het ontslag van Peter Maes heeft RC Genk ook assistent-trainer Rudi Cossey en keeperstrainer Erwin Lemmens aan de deur gezet. Jos Daerden keert dan weer terug naar de oude stal.

Rudi Cossey. © photo news. Erwin Lemmens. © belga.

Cossey en Lemmens kregen een telefoontje van algemeen directeur Patrick Janssens, met de melding dat ze niet meer moesten komen. Naar verluidt werd een 'verschil in visie' met de nieuwe Nederlandse coach Albert Stuivenberg aangehaald om het ontslag te verantwoorden, maar allicht ligt het feit dat Cossey en Lemmens tot de clan van Peter Maes gerekend werden aan de basis van de beëindiging van de samenwerking.



"Cossey kwam bij aanvang van het huidige seizoen over van KAA Gent. Lemmens startte samen met Peter Maes in Genk in juni 2015. De club bedankt beide trainers voor hun inzet, en wenst hen veel succes in hun verdere carrière", klinkt het op de site van KRC Genk.



Jos Daerden

Voor de functie van assistent-trainer heeft Genk dan alweer oude bekende Jos Daerden aangeworven. Daerden, ex-trainer van onder meer Standard, Lierse, Germinal Beerschot en Charleroi, was eerder al assistent bij KRC Genk (2001-2004) en behaalde er in 2002 samen met Sef Vergoossen de landstitel.



"Met zijn ruime ervaring als speler en trainer in onder andere België en Nederland, en zijn uitgebreide kennis van de Belgische competitie, is Daerden zeer complementair met hoofdtrainer Albert Stuivenberg", klinkt het bij de Genkenaars, die een week geleden Peter Maes als T1 vervingen door de Nederlander. Daerden, vorig seizoen nog assistent van Frank Vercauteren bij het Russische Samara, zal vrijdag meereizen met de ploeg op winterstage naar het Spaanse San Pedro del Pinatar.